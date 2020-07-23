Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Полной неожиданностью для всех стало выступление украинской студии GSC Game World. На выставке Xbox Games Showcase нам показали коротенький тизер S.T.A.L.K.E.R. 2.
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Это первый показ игры, наполненный мелкими деталями. Фанатам ещё придётся покадрово разбирать ролик, отлавливая в нём наиболее важные сведения.
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Удивительно, что в качестве целевых платформ для экшена заявлены только PC и Xbox Series X. То есть, про PS5 разработчики забыли. Тут два варианта: либо анонс для консоли для Sony состоятся потом, либо GSC действительно не собираются выпускать свой проект на данной платформе.
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