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В слэшере Godfall не будет микротранзакций

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Без микротранзакций сегодня обходятся лишь игры очень сильно уважающих свою аудиторию разработчиков. Казалось, что и в лутер-слэшере Godfall, одном из первых «некстгенных» проектов, без микротранзакций дело тоже не обойдётся, однако в беседе с автором YouTube-канала Arekkz Gaming технических продюсер проекта Ричард Хейн подтвердил обратное: студия Counterplay Games не позиционирует Godfall как игру-сервис и микротранзакции для неё также не предусмотрены.

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В Godfall мы принимаем роль богоподобного воителя в волшебном мире, и наша основная цель — одолеть безумного бога Макроса. На пути к основной цели, конечно, придётся «порубить в салат» немало противников, но таковы издержки жанра. С геймплеем PC версии можно ознакомиться в видеоролике ниже.

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Релиз Godfall запланирован на конец этого года на PC и PlayStation 5.

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