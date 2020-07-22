Разработчики из студии 343 Industries увеличивают активность, и сегодня опубликовали два новых изображения Halo Infinite: обложку и так называемый ключевой постер. Фанаты серии Halo наверняка заметили сходство обложки Halo Infinite с обложкой Halo Combat Evolved.

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Напомним, что завтра вечером стартует мероприятие Xbox Games Showcase, где в течение часа помимо всего прочего обязательно покажут игровой процесс Halo Infinite. В качестве демонстрации выбрана одиночная кампания; сетевой режим разработчики решили пока не «засвечивать».

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Релиз Halo Infinite запланирован на конец этого года.