Уже завтра, 23 июля, в продажу на портативной консоли Nintendo Switch поступит обновлённая версия культовой Crysis, в связи с чем Crytek решила провести соответствующую геймплейную демонстрацию продолжительностью около тридцати минут.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

В нижеуказанном видео можно заметить обещанные ранее физику растительности, динамическое освещение, разрушаемое окружение, а также использование гироскопа консоли для прицеливания. Разрешение 720p, конечно, отпугивает, но не стоит забывать, что игра, перед которой в своё время склонялись «топовые» стационарные компьютеры, сейчас воспроизводится на крохотной портативной консоли.

реклама

Напомним, что Crysis Remastered также выйдет на «больших» платформах, вот только дата выхода соответствующих версий была отложена на несколько недель.