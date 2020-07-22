Полчаса игрового процесса Switch-версии Crysis Remastered
Уже завтра, 23 июля, в продажу на портативной консоли Nintendo Switch поступит обновлённая версия культовой Crysis, в связи с чем Crytek решила провести соответствующую геймплейную демонстрацию продолжительностью около тридцати минут.
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В нижеуказанном видео можно заметить обещанные ранее физику растительности, динамическое освещение, разрушаемое окружение, а также использование гироскопа консоли для прицеливания. Разрешение 720p, конечно, отпугивает, но не стоит забывать, что игра, перед которой в своё время склонялись «топовые» стационарные компьютеры, сейчас воспроизводится на крохотной портативной консоли.
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Напомним, что Crysis Remastered также выйдет на «больших» платформах, вот только дата выхода соответствующих версий была отложена на несколько недель.
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