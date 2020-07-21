Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый игровой проект от авторов мобильного бестселлера Monument Valley посвящён теме экологии

+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Разработчики из студии Ustwo, известные по прекраснейшей мобильной игре Monument Valley, анонсировали свой новый проект — Alba: a Wildlife Adventure. Речь идёт о приключенческой игре, в центре внимания которой оказалась экология и проблемы с ней.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Ещё один интересный момент — выход игры запланирован не только на мобильных платформах. Alba дополнительно выйдет на Windows и macOS.

реклама

У нас тут пока имеется небольшой трейлер, вот все подробности объявят, видимо, потом.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ustwo alba a wildlife adventure
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

С помощью Google теперь можно виртуально прогуляться по офису CD Projekt
+
Новый игровой проект от авторов мобильного бестселлера Monument Valley посвящён теме экологии
+
Разработчики отечественной стратегии «Партизаны 1941» записали целый час геймплея с комментариями
2
Появился ещё один намёк на скорый показ переиздания Age of Empires III
1
Похоже, сюжетное дополнение к The Outer Worlds будет представлено уже в этот четверг
2
Новая Battletoads получила возрастной рейтинг в Австралии
2
В новых роликах по стратегии Iron Harvest замечены прогулки верхом на тигре и вызов боевых волков
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 36
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
81
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
53
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
29
Выясняем, почему ремастеры всегда или почти всегда хуже оригинальных игр
24
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
12
Обзор игровых новостей из мира Android (13-19 июля 2020)
4

Сейчас обсуждают

Чебуратор Иванов
17:17
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
sevik68
17:06
напоминает Гулливера с его остроконечными и тупоконечными
Windows 10 может получить меню «Пуск» со скруглёнными углами
sevik68
17:05
это не только в России, это мировой тренд
В России предложен законопроект, который отменит конфиденциальность в сети
sevik68
17:05
чето как то дороговато
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
sevik68
17:02
Это не бред. Если можно изменить значение порогового напряжения в контроллере заряда, при котором зарядник считает батарею заряженной и отключается, то можно пустить в разнос литиевую батарею перезаря...
Хакеры научились удалённо поджигать блоки питания у смартфонов
Ambiguity
17:01
Quake RTX зато потянет в FHD@120 FPS :)
GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
mimigen
17:00
Я так понимаю, что Вам кажется, что Вы оригинально изобразили свое участие и отношение к автору. Смею Вас разочаровать. Это - детский сад, но...скорей всего Вы не согласитесь со мной. Для того, чтоб...
JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
Doctors103
16:57
Один скруглённый угол равен 1% производительности ?Если нет,то мимо.
Windows 10 может получить меню «Пуск» со скруглёнными углами
Goginator
16:57
извини за нескромный вопрос не по теме статьи - а как ЕГЭ влияет на учебный процесс ?
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
cupgrn
16:55
Все цели перенесли до 30 года , сказочный не успевает к 24 му https://meduza.io/news/2020/07/21/rossiya-otkazalas-ot-tseli-voyti-v-top-5-krupneyshih-ekonomik-mira-peskov-ob-yasnil-eto-tem-chto-tseli-d...
В России предложен законопроект, который отменит конфиденциальность в сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем