Разработчики из студии Ustwo, известные по прекраснейшей мобильной игре Monument Valley, анонсировали свой новый проект — Alba: a Wildlife Adventure. Речь идёт о приключенческой игре, в центре внимания которой оказалась экология и проблемы с ней.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Ещё один интересный момент — выход игры запланирован не только на мобильных платформах. Alba дополнительно выйдет на Windows и macOS.

реклама

У нас тут пока имеется небольшой трейлер, вот все подробности объявят, видимо, потом.