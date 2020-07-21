Новый игровой проект от авторов мобильного бестселлера Monument Valley посвящён теме экологии
Разработчики из студии Ustwo, известные по прекраснейшей мобильной игре Monument Valley, анонсировали свой новый проект — Alba: a Wildlife Adventure. Речь идёт о приключенческой игре, в центре внимания которой оказалась экология и проблемы с ней.
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Ещё один интересный момент — выход игры запланирован не только на мобильных платформах. Alba дополнительно выйдет на Windows и macOS.
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У нас тут пока имеется небольшой трейлер, вот все подробности объявят, видимо, потом.
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