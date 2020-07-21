Разработчики тактической игры Partisans 1941 (у нас будет известна как «Партизаны 1941») из российской студии Alter Games опубликовали новый большой видеоролик, где на протяжении целого часа показывался реальный геймплей. Всё это дело сопровождалось комментариями на русском языке, поэтому смотреть видео будет не так уж и скучно.

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«Партизаны 1941» — это проект, о котором многое становится понятно из названия. Да, действо происходит во времена Второй мировой войны. Не трудно догадаться, кто здесь основные действующие лица. Игроку нужно будет руководить отрядом партизан, которые настроены дать серьёзный отпор противнику. Партизаны будут устраивать диверсии, взрывая поезда, склады с боеприпасами и так далее. Давать прямой отпор противнику, принимая участие в стычках на ближних дистанциях, тоже придётся.

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Авторы стратегии «Партизаны 1941» немало внимания уделяют и технологическим аспектам. Так, при планировании миссии нужно помнить, что время суток меняется, а погода может подкинуть неожиданный сюрприз.

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Релиз «Партизаны 1941» должен состояться в нынешнем году. Среди целевых платформ точно будет PC.