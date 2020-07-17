Финская студия Iceflake — сравнительно молодой коллектив, который пока не успел зарекомендовать себя громкими релизами. Единственный пример созданной ими игры, которая сейчас более-менее на слуху — это постапокалиптический градостроительный симулятор Sirviving the Aftermath, в котором игрокам необходимо обеспечить существование выжившего общества.

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Однако издательство Paradox Interactive увидело в Iceflake потенциал и выразило заинтересованность в производимых студией проектах. И вот, сегодня издатель сообщил о том, что Iceflake стала его новой, девятой по счёту внутренней студией.

Как утверждают руководители компаний, решение о долговременном сотрудничестве далось им легко, ведь компании отлично дополняют друг друга. Таким образом, в будущем можно рассчитывать на большее количество достойных проектов производства Iceflake.

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Сейчас Surviving the Aftermath пребывает в раннем доступе в Epic Games Store. Вскоре игра доберётся и до Steam, ну а полноценный релиз запланирован на следующий год.