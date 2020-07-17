«Этот мир рушится»: сюжетный трейлер боевика Outriders от авторов Painkiller
Разработчики из студии People Can Fly решили порадовать тех, кто ждут релиза кооперативного боевика Outriders, и опубликовали его сюжетный трейлер. Коротко: мир, в котором разворачиваются действия Outriders, терпит катастрофу, и главным героям нужно успеть отыскать источник загадочного сигнала. Судя по всему, его отправляет что-то разумное.
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Outriders представляет собой кооперативный боевик с ролевыми элементами вроде создания класса своего персонажа, его прокачки и снаряжения. Технически в Outriders можно играть одному, но лучше проходить её с друзьями (до трёх участников одновременно).
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Релиз Outriders запланирован на праздничный сезон этого года. Обычно под «праздничным сезоном» подразумевается период с конца ноября до начала января.
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