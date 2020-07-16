Компания PlayWay презентовала ролик с реальным игровым процессом Trans-Siberian Railway Simulator (им надо подумать над упрощением названия). Игроку здесь предложат стать машинистом поезда, наделённым самыми широкими возможностями и полномочиями. Например, наш герой сможет заняться не только управлением старого тепловоза с красной звездой во лбу, но и отправиться на починку состава с возможностью пешей прогулки по станции.

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На самом деле, Trans-Siberian Railway Simulator — довольно аутентичный и не самый простой симулятор. Внимание разработчиков к мелочам приятно удивляет.

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Внешний вид поезда и кабина машиниста, заснеженные платформы станции, группа «Кино» из приёмника — всё это и многое другое выглядит максимально правдоподобно. А от прогулки героя по пешеходному мосту над железнодорожными путями и вовсе может в груди защемить.

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Жизнь машиниста «Транссиба» — штука опасная. Нам нужно будет расчищать препятствия на дороге, выполнять заказы (легальные и не очень), давать отпор диким животным, управлять бензопилой «Дружба» и, видимо, изредка любоваться природой из окошка.

Trans-Siberian Railway Simulator запланирована к релизу на PC. Даты выхода у проекта пока нет. За разработку отвечает польская команда Pentacle. За другими подробностями можно обратиться к официальной страничке симулятора в Steam.