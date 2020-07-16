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Under — пугающий хоррор, действие которого происходит на тонущем корабле с призраками

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Разработчики из Globiss Interactive совместно с Rogue Games продемонстрировали геймплейный трейлер хоррора Under. Местом действия игры станет тонущий корабль, на котором происходят не совсем нормальные вещи.

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Главный герой — переживший Первую мировую войну ветеран Александр Доктер. На этом самом корабле его станет преследовать призрак. И не стоит забывать, что корабль у нас тонущий, что самым прямым образом будет влиять на атмосферу.

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Даты релиза у Under пока нет. Ну, мы зато знаем, что проект выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. Он также заявится на Switch.

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Если вас эта информация заинтересовала, то осмелимся также предложить ознакомиться с пятиминутным геймплейным видео, которое поможет понять, хоррор какого толка получается у Globiss Interactive. Если что, у проекта имеется собственная страничка в Steam.

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globiss interactive rogue games under
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