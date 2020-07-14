Разработчики из чешской студии Amanita Design, которые подарили нам великолепные Samorost и Machinarium, в данный момент трудятся над новой приключенческой игрой — Creaks. Сегодня мы узнали, когда состоится релиз этого проекта — 22 июля.

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На самом деле, во внешнем виде Creaks полностью читается и чувствуется подход именитых чехов. Это вновь игра, где всё до мельчайших деталей кропотливо нарисовано, мило анимировано и погружено в особую атмосферу. На становление последней не последнее влияние оказывает прекрасный саундтрек, над которым работала Hidden Orchestra.

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Разработчики рекомендуют знакомиться с Creaks только с геймпадом и в наушниках. Проект будет доступен владельцам PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.