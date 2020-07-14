Продажи PlayerUnknown’s Battlegrounds предололели отметку в 70 млн копий
Хоть средний и пиковый «онлайны» королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds (далее PUBG) постоянно снижаются, в игру всё равно продолжает поступать «свежая кровь», о чём свидетельствует тот факт, что сегодня тираж игры преодолел отметку в 70 миллионов экземпляров.
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Чтобы отметить событие, разработчики коротко рассказали о том, что ждёт фанатов PUBG в следующем, восьмом по счёту игровом сезоне. Во-первых, была полностью переработана карта «Санок». Как уверяют сами разработчики, изменению подвергся чуть ли не каждый квадратный метр площади карты. Во-вторых, появятся новые геймплейные функции вроде возможности разливать бензин и поджигать его, «грабить караваны», а также обновится рейтинговый сезон.
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Восьмой сезон стартует 22 июля на PC (на консолях — спустя неделю), а на тестовом сервере его изменения можно будет проверить уже с завтрашнего дня, 15 июля.
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