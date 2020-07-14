Как и было обещано, сегодня, за три дня до формального релиза Ghost of Tsushima студия Sucker Punch сняла эмбарго на публикацию профессиональных обзоров своего самурайского боевика. Оценки оказались весьма высокими, но не настолько, как можно было себе предположить, принимая во внимание масштабную рекламную кампанию Ghost of Tsushima как одного из самых технологичных проектов для уходящего поколения приставок PlayStation.

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Итак, средняя оценка Ghost of Tsushima на Metacritic от обозревателей составляет 83 балла из 100 возможных. Журналисты отмечают красивые локации, достойный сюжет, напоминающий о знаменитых самурайских кинофильмах, и качественную боевую систему, однако сетуют на пустой мир и однообразные задания. Впрочем, данные негативные стороны стали уже привычными в современных играх.

До конечных игроков Ghost of Tsushima доберётся 17 июля.