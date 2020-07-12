Королевская битва Hyper Scape уже доступна для бесплатного скачивания в рамках открытого бета-теста
Королевская битва от Ubisoft под названием Hyper Scape представлена новым кинематографическим трейлером. Разработчики предлагают принять участие в открытом бета-тестировании, скачать бесплатно игру в Uplay можно уже сегодня.
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Что до самой Hyper Scape, то мы имеем дело с урбанистической «королевской битвой» в мире будущего. Проект сможет предложить участие в схватках, где 100 участников сражаются за право стать «новой всемирно известной суперзвездой». За подробностями следует отправляться на официальный сайт Hyper Scape.
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Там же размещена ссылка на скачивание.
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