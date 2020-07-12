Королевская битва от Ubisoft под названием Hyper Scape представлена новым кинематографическим трейлером. Разработчики предлагают принять участие в открытом бета-тестировании, скачать бесплатно игру в Uplay можно уже сегодня.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Что до самой Hyper Scape, то мы имеем дело с урбанистической «королевской битвой» в мире будущего. Проект сможет предложить участие в схватках, где 100 участников сражаются за право стать «новой всемирно известной суперзвездой». За подробностями следует отправляться на официальный сайт Hyper Scape.

реклама

Там же размещена ссылка на скачивание.