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«Реверсивный» хоррор Carrion выйдет 23 июля, уже доступна демоверсия

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Разработчики из Phobia Game Studio совместно с издательством Devolver Digital огласили дату выхода своего ужастика Carrion. Полноценно отправиться в мрачные подземелья, исследовательские и промышленные сооружения можно будет 23 июля, а пока что есть возможность опробовать небольшую демоверсию.

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Авторы называют Carrion «реверсивным» хоррором. Дело в том, что в Carrion это не мы будем бояться каждого шороха и дёргаться от каждого писка, а наоборот — все вокруг будут бояться нас. Мы управляем аморфным существом неизвестного происхождения (выведенного искусственно?), «сеющего страх и панику в каждом уголке лаборатории». Наша задача — выбраться на свободу и осуществить возмездие тем, кто долгое время держали нас в заключении.

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Стоит отметить, что на оглашение даты выхода Carrion издательство Devolver Digital пригласило самого Фила Спенсера, руководителя Xbox. Отчасти это неспроста: Carrion с самого момента выхода будет доступна в рамках подписки Xbox Game Pass.

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