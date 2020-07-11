Дополнение Idaho для симулятора дальнобойщика American Truck Simulator обзавелось точной датой релиза. Случится это на следующий день после выхода Seaerch & Recover для SnowRunner — то есть, 16 июля. Сейчас мы вам напомним, что сможет предложить Idaho любителям игры.

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Там будет одиннадцать новых городов, между которыми проложено более пяти тысяч километров дорог. Разработчики постарались максимально разнообразить локации чтобы игроку всегда было на что посмотреть. Есть и ролик, показывающий все основные достопримечательности нового региона — там всё очень наглядно. Перед выходом Idaho в игре должно пройти специальное событие World of Trucks. Подробнее о нём мы сможем узнать в ближайшее время.

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Что до самой игры, то она пользуется невероятной популярностью в Steam. В магазине Valve её рейтинг составляет аж 95% на основании более 43 тысяч рецензий.