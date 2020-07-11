Одиночную кампанию Halo Infinite покажут на Xbox Games Showcase
То, что на мероприятии Xbox Games Showcase, которое пройдёт 23 июля, одной из основных демонстраций станет долгожданная премьера игрового процесса Halo Infinite, не секрет: игровые издания сравнительно давно поделились этой информацией. Теперь же Microsoft официально подтвердила сведения, но сразу уточнила, что покажет нам кадры из одиночной кампании Halo Infinite. Если кто-то рассчитывал увидеть сетевой режим, то придётся ждать других показов.
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Стоит напомнить, что в рамках июльской Xbox Games Showcase нам расскажут о проектах внутренних студий Microsoft. Всего в игровом подразделении Microsoft сейчас пятнадцать талантливых коллективов, поэтому 23 июля явно будет «жаркий» день.
Пользуясь случаем, стоит напомнить, что сборник Halo The Master Chief Collection на PC потихоньку обретает завершённый вид, и уже 14 июля в его составе появится Halo 3.
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