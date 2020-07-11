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CD Projekt RED опровергла планы по добавлению Cyberpunk 2077 в подписку Xbox Game Pass

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Сравнительно давно по Сети с подачи игровых СМИ ходит информация о том, что Cyberpunk 2077 вдруг станет частью подписки Xbox Game Pass, и что якобы Microsoft и CD Projekt RED объявят об этом 23 июля на мероприятии Xbox Games Showcase. Только об этих фантазиях начали забывать, как редактор издания VentureBeat Джефф Грабб в своём Twitter снова привёл Cyberpunk 2077 в пример игры, которая может войти в состав вышеупомянутой подписки.

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Раз и навсегда прекратить эти обсуждения решил Радек Грабовский, ведущий PR-менеджер CD Projekt RED. По словам господина Грабовского, Граббу следует поискать другой пример для своих рассуждений, поскольку у студии нет планов по добавлению Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass.

Господин Грабовский не уточнил, нет ли у CDPR соответствующих планов именно на первое время после релиза Cyberpunk 2077 или же игра вообще никогда не появится в подписном сервисе Microsoft.

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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 недавно переехал на 19 ноября. В указанный день игра выйдет на PC и консолях уходящего поколения; на «некстген» проект заглянет в следующем году.

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