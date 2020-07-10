Интерактивный хоррор Remothered: Broken Porcelain не выйдет в ранее установленные сроки. Изначально проект должен был появиться 25 августа, но уже сейчас разработчики из студии Stormed Games перенесли релиз на 20 октября. Легко понять, почему именно случился перенос, тут сильно думать не нужно. Девелоперам просто нужно больше времени на «полировку» проекта. К тому же, пандемия тоже накладывать свои ограничения.

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Напомним, местом действия хоррора Remothered станет таинственная гостиница «Эшманн». Разработчики собираются удивлять нас проработанными персонажами, богато обставленными локациями и крайне напряжённым игровым процессом — это ужастик, всё-таки. Герою придётся постоянно прятаться от врагов и пытаться выжить, собирая редко встречающиеся ресурсы.

Remothered: Broken Porcelain выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Версия для Nintendo Switch тоже заявлена.