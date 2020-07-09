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Симулятор диктатора Tropico 6 получил новое дополнение и стал временно бесплатным

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Стратегия Tropico 6, в которой мы принимаем роль властолюбивого Эль Президенте, главная задача которого, безусловно, заключается в заботе о процветании своего народа, уже более года радует нас своими возможностями и юмором. Ещё до релиза проекта разработчики из Limbic Entertainment обещали, что будут снабжать Tropico 6 новым контентом, и вот, сегодня состоялся релиз свежего дополнения под говорящим названием Lobbyistico.

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Дополнение расширяет политическую систему Tropico 6, добавляя в игру механику лоббирования — по сути, узаконенную коррупцию. Согласно описанию, лоббисты позволят нам получать доступ к новым перкам и способствовать экономическому росту нашего архипелага. Однако коррупция имеет и разрушительное воздействие, так что если её не контролировать, то последствия для райских островов будут плачевными.

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Чтобы отметить релиз нового дополнения, разработчики сделали базовую версию Tropico 6 бесплатной до конца выходных.

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kalypso media limbic entertainment tropico 6
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