Авторы Shovel Knight работают над своей первой трёхмерной игрой
Серия очаровательных 2D-платформеров Shovel Knight про рыцаря, вооружённого орудием для копания ям, завоевала огромную армию поклонников. Теперь разработчики из Yacht Club Games решили, что имеет смысл идти дальше и применить в своей будущей игре чуть более современные технологии.
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По крайней мере, такой вывод сделали внимательные посетители сайта студии, обнаружившие в разделе вакансий упоминание нового 3D-проекта студии, для которого компании требуется программист игрового процесса. Уточняется, что за данный проект будет отвечать отдельная 3D-команда внутри Yacht Club Games, и что для него создаётся специальный (custom) игровой движок.
О чём будет новая игра, естественно, не сообщается; судя по требующимся студии специалистам, её разработка если уже и ведётся, то находится на совсем ранних этапах, и говорить пока попросту не о чем. Известно лишь, что проект никак не связан с Shovel Knight.
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