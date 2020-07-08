Футболу «с машинками» Rocket League исполнилось пять лет, поэтому совершенно логично, что разработчики из Psyonix решили опубликовать статистические результаты игры за указанный срок в виде занимательной инфографики. Итак, за пять лет в Rocket League сыграли 75 миллионов человек и успели провести пять миллиардов матчей, забив в ходе которых 29 миллиардов голов.

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Самой популярной машинкой в игре за последний год стала Ronin GXT, а самым популярным ограниченным по времени игровым режимом — Heatseeker.

Psyonix похвасталась, что за пять лет число платформ, на которых доступна Rocket League, увеличилось вдвое, а число доступных машин взлетело аж в семь раз — с десяти до семидесяти. Кроме того, в игре появилось свыше десятка новых игровых режимов. Разумеется, на этом развитие Rocket League не заканчивается, и до конца лета разработчики поделятся с нами дальнейшими планами её поддержки.