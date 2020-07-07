Аналитики: Pokemon GO заработала уже более $3,6 млрд
Pokemon GO — это поистине феноменальный проект, и аналитики из Sensor Tower подсчитали, что за время своего существования ему удалось заработать свыше 3,6 миллиарда долларов. Причём, что любопытно, несмотря на четырёхлетний возраст, доходы Pokemon GO растут из года в год, а в этом полугодии их росту не помешала (а, скорее, поспособствовала) даже самоизоляция.
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По статистике, наибольшей популярностью Pokemon GO пользуется в США, Японии и Германии: именно на эти государства приходится основная выручка игры. Что касается разделения по платформам, то на Android-версию приходится 78,3 % загрузок и 53,6 % общей выручки; при этом на iOS с 21,7 % загрузок приходится 46,4 % выручки, что весьма показательно.
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