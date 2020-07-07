К творчеству студии Ice-Pick Lodge можно относиться по-разному. Но одно мы знаем точно — ремейк «Мора» был достаточно прохладно встречен публикой, за релизом последовали сокращения сотрудников, студия долгое время находилась «на краю». Ice-Pick Lodge пришлось в срочном порядке занять себя производством мобильных игр, анонс которых и случился сегодня. Правда, небезызвестный Николай Дыбовский пообещал продолжить работу на оставшимися эпизодами Pathologic 2.

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Что касается мобильных игр от Ice-Pick Lodge, то здесь всё максимально разнопланово. Первым проектом стал «Помни…». Он должен выйти и на мобильных платформах, и на консолях с PC. Причём, на iOS и Android релиз случится позже. «Помни…» — это проект про, представьте себе, воспоминания. Друзья детства встречаются, погружаются в воспоминания из детства и ведут историю к какой-то развязке.

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Второй проект — «Нейро сказка». Запланирован для iOS и Android. Концепция максимально замороченная. Игра расскажет нам о развитии астрономических тел в человекоподобные создания с разумом.

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Третья игра — «Франц». Её проектированием занимается сам глава Ice-Pick Lodge, господин Николай Дыбовский. Честное слово, описание этого проекта может показаться неподготовленному человеку максимально запутанным. Если коротко, разработчики попытаются исследовать тему пределов контроля. «Франц» заставит поразмышлять, действительно ли человек контролирует свою игру, или же она даёт иллюзию контроля над собой?

Когда выйдет всё это мобильное разнообразие от Ice-Pick Lodge — большой вопрос. Насколько это окажется востребованным у среднестатистического пользователя iOS и Android — ещё больший вопрос.