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Ice-Pick Lodge анонсировала три мобильные игры, которые помогут продолжить работу над ремейком «Мора»

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К творчеству студии Ice-Pick Lodge можно относиться по-разному. Но одно мы знаем точно — ремейк «Мора» был достаточно прохладно встречен публикой, за релизом последовали сокращения сотрудников, студия долгое время находилась «на краю». Ice-Pick Lodge пришлось в срочном порядке занять себя производством мобильных игр, анонс которых и случился сегодня. Правда, небезызвестный Николай Дыбовский пообещал продолжить работу на оставшимися эпизодами Pathologic 2.

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Что касается мобильных игр от Ice-Pick Lodge, то здесь всё максимально разнопланово. Первым проектом стал «Помни…». Он должен выйти и на мобильных платформах, и на консолях с PC. Причём, на iOS и Android релиз случится позже. «Помни…» — это проект про, представьте себе, воспоминания. Друзья детства встречаются, погружаются в воспоминания из детства и ведут историю к какой-то развязке.

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Второй проект — «Нейро сказка». Запланирован для iOS и Android. Концепция максимально замороченная. Игра расскажет нам о развитии астрономических тел в человекоподобные создания с разумом.

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Третья игра — «Франц». Её проектированием занимается сам глава Ice-Pick Lodge, господин Николай Дыбовский. Честное слово, описание этого проекта может показаться неподготовленному человеку максимально запутанным. Если коротко, разработчики попытаются исследовать тему пределов контроля. «Франц» заставит поразмышлять, действительно ли человек контролирует свою игру, или же она даёт иллюзию контроля над собой?

Когда выйдет всё это мобильное разнообразие от Ice-Pick Lodge — большой вопрос. Насколько это окажется востребованным у среднестатистического пользователя iOS и Android — ещё больший вопрос.

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Victor91rus
00:39
никак, просто зайдешь в то же время, что и трансляция, и тебе выдадут.
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Nemeriz
00:37
В моем городе в 12 году у сисадмина 12-15 к было и место хрен найдешь, сейчас тут же в среднем 40. Если ты говоришь про мск или типа того, тогда моргни если тебя держат в заложниках.
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mg_kun
00:37
Все правильно, сливай.
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
D-IMA
00:35
ну если не хочешь ждать например. Это похоже на то что происходит с железом. Можно взять сейчас ой7 или подождать и через год взять ой 5, но ждать то не хочется потому что текущее железо не очень. Вот...
Большинство игр для PlayStation 5 будет стоить на 25% дороже
E1nher1
00:33
Это круто, но мне мою плату сливать надо. Да и я как-то не люблю процы с ножками и сокеты дырявые. Если и буду что-то брать, то интел. Не фанат, просто я так для себя решил.
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
KashtanPalash
00:33
Тайгер Лейк третье поколение на 10нм, первым был Кеннонлейк.
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Иван Иванович
00:33
ради чего? ради чего ты прыгаешь с камня на камень? если только не от больной головы?
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
I9-master
00:31
Как раньше уже не работает. Процы подтянуты под оптимальное соотношение протздительность/тепловыделение, и если хочется ещё 5% выжать придется несоразмерно эффекту раскошелиться
Моё мнение об ASUS TUF B450M-PRO GAMING - не все так хорошо спустя несколько месяцев использования; разгон и тестирование с замерами температур VRM
MriS
00:31
Значит можно и б\у поискать, но топ компонентах. Стали беднее, это не значит - на дешёвых компонентах пк собирать.. посидели бы на старом, еще немного и подкопили. 2700к не такой уж и говно проц, что...
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Арсений Иголкин
00:30
ну про радугу ясно, это он намекнул, народ не расходитесь - будет актуальный контент, все как вы любите
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