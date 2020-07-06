Разработчики из студии Saber Interactive совместно с издательством Focus Home Interactive огласили точную дату выхода симулятора преодоления бездорожья MudRunner на мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Отправиться на экранах своих телефонов и планшетов в путешествие туда, куда редко ступает колесо вездехода, можно будет уже на следующей неделе — 15 июля.

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Если верить разработчикам, то мобильная версия MudRunner создана с нуля и при этом практически не уступит «большой» версии в плане игрового процесса. Разве что графика будет попроще да управление соответствующим.

Стоит напомнить, что MudRunner появилась на свет осенью 2017 года и завоевала за это время 88-процентный пользовательский рейтинг в том же Steam. Этой весной для MudRunner вышел «сиквел» — SnowRunner — действие которого разворачивается в чуть более прохладных уголках планеты.