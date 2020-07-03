В прошлом году разработчики из Coffee Stain Studios позволили себе очень смешно пошутить о продажах своей «промышленной» песочницы Satisfactory. Вскоре выяснилось, что шутка зашла слишком далеко, и проект пользуется большой популярностью. По крайней мере, достаточно большой, чтобы вызвать у разработчиков чувство удивления.

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Изначально Satisfactory распространялась в Epic Games Store, но в начале июня наконец-то добралась и до Steam. И вот, сегодня разработчики решили поделиться общими данными о её продажах. На сегодняшний день общий тираж Satisfactory составил 1 326 518 копий, из которых почти 958 917 копий приходятся на Epic Games Store и 367 701 — на Steam.

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Satisfactory пока пребывает в раннем доступе и регулярно получает обновления. О качестве и увлекательности продукта свидетельствует его 96-процентный пользовательский рейтинг.