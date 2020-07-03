Ubisoft анонсировала перезапуск культовой серии The Settlers в 2018 году, и изначально мы ещё осенью 2019-го должны были пройти его вдоль и поперёк, обсудить на форумах и поделиться секретами удачного развития поселения. Но реальность сложилась таким образом, что релиз перенесли на 2020-й, и вот, теперь команда разработчиков снова сообщает неприятное известие: релиз проекта задерживается на неопределённый срок.

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Разработчики не стали, как это нынче модно, обвинять в переносе выхода пандемию коронавируса и вызванные методами по её противодействию проблемы, а просто заявили, что ознакомились с отзывами и пожеланиями игроков, и что качество продукта — их главный приоритет. Так что авторам необходимо время, чтобы сделать всё правильно. Нас обещали держать в курсе развития событий, но, судя по всему, в этом году новых «Поселенцев» мы уже не дождёмся.

Будучи «перезапуском», обновлённая The Settlers порадует свежим взглядом на игровой процесс, сохранив его базовые элементы и добавив некоторые новые механики вроде современной системы питания поселенцев.