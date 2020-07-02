Авторы хоррора Maid of Sker рассказали, как они собираются пугать игрока
Разработчики из студии Wales Interactive опубликовали геймплейный трейлер хоррора Maid of Sker. Проект расскажет нам историю музыканта Томаса Эванса, который пытается найти своего любимого человека. Весь сюжет построен в декорациях 1898 года. Местом действия станет заброшенный отель в таинственном месте по имени Скир. Примечательно, что данное здание реально существует — оно расположено в Уэльсе. Как водится, здание это полнится призраками, которых в игре называют Quiet Man.
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Разработчики Maid of Sker особенно гордятся создаваемой для проекта системой объёмного звука. Последний будет играть ключевую роль, вокруг него выстроят отдельные геймплейные механики. Например, противники в игре обладают хорошим слухом, поэтому нам придётся научиться их обманывать, обходя и завлекая в ловушки.
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Релиз Maid of Sker намечен на 28 июля. Проект выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. Чуть позже хоррор заявится и на Switch.
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