Разработчики из студии Wales Interactive опубликовали геймплейный трейлер хоррора Maid of Sker. Проект расскажет нам историю музыканта Томаса Эванса, который пытается найти своего любимого человека. Весь сюжет построен в декорациях 1898 года. Местом действия станет заброшенный отель в таинственном месте по имени Скир. Примечательно, что данное здание реально существует — оно расположено в Уэльсе. Как водится, здание это полнится призраками, которых в игре называют Quiet Man.

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Разработчики Maid of Sker особенно гордятся создаваемой для проекта системой объёмного звука. Последний будет играть ключевую роль, вокруг него выстроят отдельные геймплейные механики. Например, противники в игре обладают хорошим слухом, поэтому нам придётся научиться их обманывать, обходя и завлекая в ловушки.

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Релиз Maid of Sker намечен на 28 июля. Проект выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. Чуть позже хоррор заявится и на Switch.