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Приключенческая игра Beyond a Steel Sky обзавелась точной датой релиза на PC

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Разработчики из Revolution Software определились с датой выхода приключенческой игры Beyond a Steel Sky на PC. Это случится уже в нынешнем месяце — 16 июля. Напомним, у данного проекта имеется в Steam собственная страничка. На момент написания данной заметки игра оставалась недоступной для предзаказа.

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Напомним, что Beyond a Steel Sky является продолжением культовой классики Beneath a Steel Sky от Чарльза Сесила. Это человек является полноправным создателем серии Broken Sword.

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Что касается новой адвенчуры, то она расскажем нам историю Роберта Фостера. Этого человека обязали найти похищенного ребёнка, местом действия станет Юнион-сити. Этот город — один из последних оплотов цивилизации в «истерзанном войной мире».

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