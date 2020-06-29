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Кинематографический трейлер Ghost of Tsishuma предупреждает о надвигающейся «буре»

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Sony совместно со студией Sucker Punch решили подчеркнуть статус самурайского боевика Ghost of Tsushima и представили нашему вниманию кинематографический трейлер проекта, в котором нам красивым литературным языком объясняют, что войны с монголами не миновать, и нужно быть готовыми ко встрече с врагом.

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В Ghost of Tsushima мы будем играть за благородного самурая Дзина Сакая, которому предстоит пожертвовать всем, включая самурайские правила, ради сохранения своей страны и народа.

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Релиз игры состоится 17 июля, а первые обзоры начнут появляться за три дня до выхода — с 14 июля. Ghost of Tsushima — эксклюзив PlayStation 4; практически последний крупный и ожидаемый эксклюзивный проект на уходящем поколении приставок Sony.

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sucker punch ghost of tsushima
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SMA
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уже играли? а как там в ноябре 2020 года в целом?
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VRoman
17:37
14-14-13(!!) на 4333? С каким напряжением/охлаждением? Если бы 14-16-16, то я бы поверил. Чтобы получить 13 там, обычно нужен азот и 1,7в.
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Иван Логинов
17:36
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Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
VRoman
17:35
Второе и особенно третье значения требуют огромного напряжения на такой частоте, обычно выше 1,6в или охлаждение азотом. Вопрос уже не к процессору и его КП, а к памяти. Или что за чудо чипы о которых...
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Дункан Маклауд
17:33
В любом случае сеть от реалтыка говнище. Почти двадцать лет прошло после факапа с их 8139, а до сих пор не исправились. Но люди с линком в 100Mbps проблем наверное не заметят.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
Boris Koltsov
17:32
https://youtu.be/rD65w5RVmtY
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
Данил Горохов
17:31
Высосоно из мизинца
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
Дункан Маклауд
17:30
Да хрен с ними с этими 2.5 GbE. Не у всех есть роутеры/свичи такие и витуха 5A+ категории по дому/квартире прокинута. Распаяли бы хотя б 211 1GbE.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
Inttz
17:29
Так то вопрос просто задал,исходя из этого
Cyberpunk 2077 допускает прохождение в «режиме GTA», но игроки, скорее всего, сами не захотят этого делать
Дункан Маклауд
17:26
HT как раз был недостаточно быстрым.
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
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