Кинематографический трейлер Ghost of Tsishuma предупреждает о надвигающейся «буре»
Sony совместно со студией Sucker Punch решили подчеркнуть статус самурайского боевика Ghost of Tsushima и представили нашему вниманию кинематографический трейлер проекта, в котором нам красивым литературным языком объясняют, что войны с монголами не миновать, и нужно быть готовыми ко встрече с врагом.
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В Ghost of Tsushima мы будем играть за благородного самурая Дзина Сакая, которому предстоит пожертвовать всем, включая самурайские правила, ради сохранения своей страны и народа.
Релиз игры состоится 17 июля, а первые обзоры начнут появляться за три дня до выхода — с 14 июля. Ghost of Tsushima — эксклюзив PlayStation 4; практически последний крупный и ожидаемый эксклюзивный проект на уходящем поколении приставок Sony.
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