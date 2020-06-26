Ubisoft выпустила сборник ремастеров исторических частей Anno
В конце мая Ubisoft анонсировала сборник «Anno. Историческая коллекция», в состав которого входят облагороженные и подвергнутые серьёзному косметическому ремонту Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 и Anno 1404. Прошёл месяц, и вот, сборник уже доступен для покупки и прохождения.
реклама
Напомним, что обновлённые игры также порадуют поддержкой разрешений экранов вплоть до 4K, системой подбора игроков, а также будут полностью совместимы с оригинальными играми в плане файлов сохранений.
Хотя выгоднее приобрести сборник, при желании его части с подзаголовками History Edition можно купить отдельно. Учитывая, что Anno 1404 и Anno 1701 выглядят вполне достойно на сегодняшний день, большого смысла в покупке их обновлённых версий нет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила