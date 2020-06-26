В конце мая Ubisoft анонсировала сборник «Anno. Историческая коллекция», в состав которого входят облагороженные и подвергнутые серьёзному косметическому ремонту Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 и Anno 1404. Прошёл месяц, и вот, сборник уже доступен для покупки и прохождения.

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Напомним, что обновлённые игры также порадуют поддержкой разрешений экранов вплоть до 4K, системой подбора игроков, а также будут полностью совместимы с оригинальными играми в плане файлов сохранений.

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Хотя выгоднее приобрести сборник, при желании его части с подзаголовками History Edition можно купить отдельно. Учитывая, что Anno 1404 и Anno 1701 выглядят вполне достойно на сегодняшний день, большого смысла в покупке их обновлённых версий нет.