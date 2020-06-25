Проект Green Hell, посвящённый выживанию в условиях тропических лесов Амазонки, весной обзавёлся режимом совместного прохождения, так что отныне бродить по неприветливым и жутко опасным джунглям можно вместе с друзьями.

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Как и следовало ожидать, внедрение кооперативного режима благоприятно повлияло на продажи игры: в беседе с польским изданием Bankier разработчики из Creepy Jar сообщили о достижении их проектом показателя в один миллион проданных копий в Steam, при этом ещё 884 тысячи игроков добавили Green Hell в список желаемого.

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Стоит отметить, что в третьем квартале этого года в Green Hell появится новый режим прохождения, а в конце года игра доберётся и до консолей. Так что проект развивается и наверняка ещё не раз порадует разработчиков новыми финансовыми успехами.