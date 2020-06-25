«Выживач» Green Hell разошёлся миллионным тиражом в Steam
Проект Green Hell, посвящённый выживанию в условиях тропических лесов Амазонки, весной обзавёлся режимом совместного прохождения, так что отныне бродить по неприветливым и жутко опасным джунглям можно вместе с друзьями.
рекламаКак и следовало ожидать, внедрение кооперативного режима благоприятно повлияло на продажи игры: в беседе с польским изданием Bankier разработчики из Creepy Jar сообщили о достижении их проектом показателя в один миллион проданных копий в Steam, при этом ещё 884 тысячи игроков добавили Green Hell в список желаемого.
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