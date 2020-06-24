Загадочный тизер Halo Infinite проливает свет на сюжетные подробности игры
Забыть о существовании Halo Infinite нетрудно — студия 343 Industries нечасто радует нас публикациями на эту тему. Новый и, надеемся, подробный показ игры запланирован на следующий месяц, поэтому резкое повышение активности разработчиков в его преддверии воспринимается естественно.
В частности, сегодня авторы опубликовали загадочный тизер по Halo Infinite, из которого западные журналисты уже сделали вывод о том, что в новинке нас ждёт возвращение организации наёмников под названием Изгнанники во главе с её могущественным военачальником Атриоксом. Похоже, именно его оставляющий страшное послание голос мы слышим в тизере.
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Релиз Halo Infinite запланирован на конец этого года на PC и консолях Xbox уходящего и грядущего поколений.
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