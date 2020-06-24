Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Загадочный тизер Halo Infinite проливает свет на сюжетные подробности игры

+
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Забыть о существовании Halo Infinite нетрудно — студия 343 Industries нечасто радует нас публикациями на эту тему. Новый и, надеемся, подробный показ игры запланирован на следующий месяц, поэтому резкое повышение активности разработчиков в его преддверии воспринимается естественно.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

В частности, сегодня авторы опубликовали загадочный тизер по Halo Infinite, из которого западные журналисты уже сделали вывод о том, что в новинке нас ждёт возвращение организации наёмников под названием Изгнанники во главе с её могущественным военачальником Атриоксом. Похоже, именно его оставляющий страшное послание голос мы слышим в тизере.

реклама

Релиз Halo Infinite запланирован на конец этого года на PC и консолях Xbox уходящего и грядущего поколений.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

343 industries halo infinite
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Загадочный тизер Halo Infinite проливает свет на сюжетные подробности игры
+
Project CARS 3 выйдет в конце августа
+
Завтра CD Projekt RED покажет новый трейлер и геймплей Cyberpunk 2077
1
Call of Duty: Mobile скачали более 250 миллионов раз
3
Появление рейтингового режима в Valorant задержится ещё на несколько дней
1
Детали второго сезона The Division 2
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 33
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
202
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
156
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
24
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
11
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
27
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
2

Сейчас обсуждают

Александр Бублик
20:19
Он и за 20к не нужен с его автономностью и процем
Samsung Galaxy S20+ подешевел на 37 000 рублей – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K и 64-Мп телеобъектив
ZrZ
20:18
А ты знаешь? Поделись знанием.
Графические процессоры NVIDIA GA100 мелькнули в видеоролике
Игорь Стратиенко
20:18
Дерьмовый перевод паршивой статьи, ещё и без ссылки на источник.
Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
KashtanPalash
20:17
Это не лучший результат по частотам на 3Д марках, лучший - spit986 на 10900К - 5.5 ГГц, на воде. А по каскадам набирал Виртц из Лас-Вегаса 6000 и Владимир Малышев из РФ - 6200.
Core i9-10900K в связке с Radeon RX 5700 XT обновил рекорд 3DMark Time Spy
Axary
20:16
А ты посмотри видео этого клоуна, среди них есть такие, что в какой-нибудь Германии 1 видео хватило бы, чтоб отправить его в места не столь отдалённые на 5-7 лет. Там только по теме использования мало...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
KashtanPalash
20:14
Уверен да, у оверклокеров оборудование часто меняется, и здесь изображен бенч-стенд, что подтверждает это предположение. И набор цветов проводов на стенде не влияет на баллы в бенчмарках.
Core i9-10900K в связке с Radeon RX 5700 XT обновил рекорд 3DMark Time Spy
ZrZ
20:13
2376МГц и уже жидкий азот? Для 2214МГц кастом-СЖО нужна была. Разница 7,3%.
Core i9-10900K в связке с Radeon RX 5700 XT обновил рекорд 3DMark Time Spy
MaratSPb329
20:09
Мои Ноктуа 120ки уже лет 6 работают без проплем. А вот корсары говно. Было много разных, по качеству как любые средненькие кулеры любого производителя (китайский калл в расчет не берем)
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
SeTi2019
20:06
А кинулись они снижать наверное потому, что все более-менее значительные АйТи компании давно перерегистрировались в другие страны. Например, АББИИ в США, РАРлаб в Германии и тут, кроме шабашников 1С-н...
Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
MaratSPb329
20:06
Постоянно крутить их тоже задолбаешься, лучше один раз настроить в биосе и забыть про это.
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем