Завтра CD Projekt RED покажет новый трейлер и геймплей Cyberpunk 2077
То, что завтра, 25 июня, CD Projekt RED проведёт презентацию Night City Wire, посвящённую Cyberpunk 2077, уже давно не секрет, однако информацией о её содержании и точном времени начала разработчики не делились до последнего. Что ж, дальше тянуть уже некуда, и буквально несколько минут назад авторы объявили, что презентация стартует в 19:00 по московскому времени и продлится около 25 минут. В ходе презентации нам покажут новый трейлер, свежий игровой процесс, а также подробнее расскажут об одной из геймплейных механик — так называемом braindance.
Многие игровые журналисты уже опробовали Cyberpunk 2077, поэтому после презентации можно ожидать публикацию массы новых (или не очень) подробностей.
рекламаНапомним, что недавно разработчики снова отложили релиз, так что лично поиграть в Cyberpunk 2077 теперь удастся лишь 19 ноября. Остаётся надеяться, что ещё одного переноса не будет.
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