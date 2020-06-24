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Завтра CD Projekt RED покажет новый трейлер и геймплей Cyberpunk 2077

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То, что завтра, 25 июня, CD Projekt RED проведёт презентацию Night City Wire, посвящённую Cyberpunk 2077, уже давно не секрет, однако информацией о её содержании и точном времени начала разработчики не делились до последнего. Что ж, дальше тянуть уже некуда, и буквально несколько минут назад авторы объявили, что презентация стартует в 19:00 по московскому времени и продлится около 25 минут. В ходе презентации нам покажут новый трейлер, свежий игровой процесс, а также подробнее расскажут об одной из геймплейных механик — так называемом braindance.

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Многие игровые журналисты уже опробовали Cyberpunk 2077, поэтому после презентации можно ожидать публикацию массы новых (или не очень) подробностей.

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Напомним, что недавно разработчики снова отложили релиз, так что лично поиграть в Cyberpunk 2077 теперь удастся лишь 19 ноября. Остаётся надеяться, что ещё одного переноса не будет.

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