Появление рейтингового режима в Valorant задержится ещё на несколько дней
Valorant вышел в свет в самом начале июня, однако в игре с соревновательными амбициями до сих пор отсутствует рейтинговый режим, из-за чего у многих практически полностью пропадает интерес тратить в Valorant своё бесценное время. Предполагалось, что рейтинговый режим появится в игре вместе с обновлением 1.02, но разработчики из Riot Games сообщили о том, что придётся ещё немного подождать.
Причина задержки — обнаружение нового бага, ставящего под угрозу функционирование соревновательного режима. Разработчики вовсю корпят над решением проблемы и планируют завершить работу за день—два. Естественно, всякое может случиться, поэтому касательно сроков авторы пока ничего не гарантируют.
рекламаНапоминаем, что Valorant представляет собой Counter-Strike-подобный сетевой шутер в режиме «5 на 5», где помимо различного вооружения также представлены уникальные геройские способности. Впрочем, на первом месте в Valorant всё-таки старая добрая стрельба.
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