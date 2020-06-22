Принято считать, что только компания Google может выводить в свет масштабные сервисы и проекты, чтобы потом с завидной регулярностью их «хоронить» в самый неожиданный момент. Мы сейчас не будем приводить примеры — они легко находятся в, простите, Google. Компания Microsoft подходит к вопросу поддержки своих сервисов более взвешенно. Ту же Windows Phone она поддерживала даже в эпоху тотального доминирования Android. Именно поэтому к новости о закрытии стримингового сервиса Mixer мы не были готовы, ведь это не в стиле Microsoft.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Информация о незавидной участи Mixer была опубликована в официальном блоге. Сервис отключат уже 22 июля — то есть, ровно через месяц. Причина для такого радикального решения называется вполне объективная. Microsoft просто не в состоянии вырастить для Mixer собственное сообщество в кратчайшие сроки. Аудитории Twtich и YouTube росли на протяжении долгих лет, и простым переманиванием популярных стримеров (как это было с Ninja) дело не решить.

реклама

Только вот возникает закономерный вопрос о том, что делать с имеющейся аудиторией Mixer. Компания Microsoft предлагает партнёрам и стримерам перейти на Facebook Gaming на особых условиях. Так, партнёры Mixer получат ровно такой же статус на сервисе Facebook, им уже начали рассылать инструкции по переходу. Уже с 22 июля сайт Mixer будет автоматически перенаправлять пользователя на Facebook Gaming.

реклама

Все мы прекрасно понимаем, что Facebook Gaming — это не полная замена Mixer, а лишь временное пристанище и не самый завидный «запасной аэродром» для топовых блогеров. Скорее всего, они вновь вернутся на Twitch или YouTube, откуда их в своё время переманила Microsoft за очень, очень большие деньги. Что до людей, которые работали над развитием Mixer как программного продукта, то все они будут переведены в команду xCloud. По крайней мере, так заявил Фил Спенсер.