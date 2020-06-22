Разработчики из студии Sucker Punch объявили о том, что их потенциально прекрасный самурайский боевик Ghost of Tsushima отправился в печать. Хотя сегодня смысл данного события практически полностью утрачен, но для конечного пользователя это фактически означает следующее: игра готова, а обозначенная ранее дата выхода сменится только в случае обнаружения критических ошибок, которые невозможно оперативно исправить в релизном обновлении.

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Напомним, что события Ghost of Tsushima разворачиваются в феодальной Японии XIII века во время монгольского вторжения. Дать захватчикам отпор, после которого они долго не смогут оправиться — основная задача нашего главного героя, храброго сердцем и расчётливого самурая Дзина Сакая.

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Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля; это один из последних крупных и технологически совершенных проектов для консолей уходящего поколения. Дальше — только будущее.