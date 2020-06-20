Настало время поговорить о Baldur’s Gate III. В ходе специального игрового мероприятия Summer of Gaming студия Larian показала видео с прохождением игры, которое растянулось аж на полтора часа. Уже после самого показа на сайте издания IGN появилось большое интервью с разработчиками, где было раскрыто много интересной информации о проекте. На вопросы отвечал сам глава студии Larian, господин Свен Винке.

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Важное изменение в новой версии Baldur’s Gate III: рассказчик отныне ведёт повествование в настоящем времени и втором лице. Ранее он комментировал всё происходящее в прошедшем времени. Это создавало впечатление, будто бы все события уже свершились, что не совсем правильно. С новым вариантом комментирования у игроков появится правильное восприятие: они сами вершат историю в игре. Ещё один интересный момент — видоизменённая система инициативы. Она позволяет автоматически объединять в группы персонажей с одинаковой личной инициативой.

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Система вдохновения — важная составляющая Baldur’s Gate III. Очки вдохновения предоставят игроку возможность перебросить один из кубиков. Придётся весьма кстати на тот случай, если от этого зависит жизнь персонажа.

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Про диалоги тоже сказали кое-что интересное. Например, во время беседы с персонажем игра будет принимать во внимание не только активные навыки, но и пассивные. Если у героя всё хорошо с восприятием окружения — система подбора реплик это учтёт. Интерфейс Baldur’s Gate III претерпел определённые изменения. Теперь разбираться с отдельными умениями каждого из членов отряда станет проще.

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Первый акт Baldur’s Gate III должен быть выпущен уже в августе нынешнего года в рамках программы раннего доступа Steam. Разработчики заверили, что по объёму контента первый акт будет больше первой версии Divinity: Original Sin 2. На прохождение придётся потратить около двадцати часов. И даже этот акт будет получать дополнительные сюжетные линии с заданиями и новыми локациями.

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На начальном этапе игрокам предложат на выбор шесть классов с подклассами. Сетевой режим окажется доступным уже в августе, а вот выхода Dungeon Master придётся подождать. И, кстати, насчёт августа: представители Larian сразу дали понять, что, если первый акт не будет готов к этому месяца, релиз спокойно перенесут.