Меньше двух месяцев остаётся до выхода Total War Saga Troy, поэтому повышению активности разработчиков из Creative Assembly удивляться не приходится. Сегодня, например, авторы опубликовали видеоролик, в котором демонстрируются некоторые возможные способы осады и захвата легендарного города.

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В видео показаны три способа. Во-первых, стандартный штурм с использованием осадных башен, лестниц и многочисленных жизней простых солдат. Во-вторых, тот самый известный всем хитрый способ, когда под покровом ночи в город проникает небольшой отряд, который в итоге открывает ворота основной армии вторжения. И в-третьих, можно понадеяться на божественное вмешательство. Впрочем, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай, так что первые два варианта более предпочтительны.

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Релиз Total War Saga Troy состоится 13 августа и на протяжении целого года будет эксклюзивом Epic Games Store. В день релиза игра будет распространяться в EGS бесплатно.