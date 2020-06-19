Создатели Total War Saga Troy показали, какими способами можно захватить Трою
Меньше двух месяцев остаётся до выхода Total War Saga Troy, поэтому повышению активности разработчиков из Creative Assembly удивляться не приходится. Сегодня, например, авторы опубликовали видеоролик, в котором демонстрируются некоторые возможные способы осады и захвата легендарного города.
В видео показаны три способа. Во-первых, стандартный штурм с использованием осадных башен, лестниц и многочисленных жизней простых солдат. Во-вторых, тот самый известный всем хитрый способ, когда под покровом ночи в город проникает небольшой отряд, который в итоге открывает ворота основной армии вторжения. И в-третьих, можно понадеяться на божественное вмешательство. Впрочем, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай, так что первые два варианта более предпочтительны.
реклама
Релиз Total War Saga Troy состоится 13 августа и на протяжении целого года будет эксклюзивом Epic Games Store. В день релиза игра будет распространяться в EGS бесплатно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила