В рамках EA Play Live разработчики из студии Zoink Games, создавшие очаровательное приключение Fe, анонсировали свой новый проект под названием Lost in Random.

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Строго говоря, название полностью передаёт суть новой игры: её действие разворачивается во мрачном королевстве в проклятом мире, где буквально на всё воля случая, и судьба каждого жителя определяется броском игральной кости. Мы будем играть за девочку Ивен (Even), которая вместе со своим верным другом-кубиком хочет разрушить проклятье и восстановить справедливость в своём мире.

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Релиз Lost in Random запланирован на следующий год. Игра будет выпускаться по программе EA Originals, благодаря которой мир уже увидел немало замечательных инди-игр. Надеемся, что на Lost in Random позитивный тренд не оборвётся.