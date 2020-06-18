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Новый трейлер Hunting Simulator 2 демонстрирует дичь, на которую можно будет поохотиться

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Разработчики из студии Neopica подготовили и выпустили трейлер Hunting Simulator 2 — новой части популярного симулятора охотника. В свежем видео нам продемонстрировали имеющуюся в игре фауну, отдельные представители которой станут трофеями для доморощенных виртуальных охотников.

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С помощью свежего ролика также можно узнать, как сильно разработчики потрудились, моделируя окружающую среду. Чтобы вы правильно понимали, 33 вида животных будут обитать на территории шести больших охотничьих угодий. Причём, искусственный интеллект виртуальным зверушкам прописали достаточно хорошо.

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Hunting Simulator 2 должна поступить в продажу уже в этом месяце — 25 июня. Проект появится на Xbox One и PlayStation 4. А вот уже 16 июля симулятор охотника появится на PC в цифровом магазине Valve.

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