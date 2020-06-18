Blizzard за месяц заблокировала более 74 тысяч учётных записей World of Warcraft Classic
Blizzard объявила о том, что за последний месяц очистила классическую версию World of Warcraft от более чем 74 тысяч нечистых на руку игроков (учётных записей). Как пишет представитель Blizzard на официальном форуме World of Warcraft, большинство угодивших за виртуальную решётку промышляли так называемым ботоводством, то есть, использовали системы автоматизации действий, чтобы быстрее и эффективнее собирать ресурсы и расправляться с оппонентами.
Хотя Blizzard признаёт, что определить «механизатора» не так уж просто, компания продолжит совершенствовать свою систему обнаружения читерских программ.
рекламаСтоит напомнить, что World of Warcraft Classic, благодаря которой ветераны WoW могут вспомнить молодость, появилась на свет в конце лета прошлого года. Новая старая игра стала очень успешным релизом: например, количество подписок в World of Warcraft благодаря «классике» временно взлетало более чем в три раза.
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