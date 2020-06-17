Вышла демоверсия Industria — шутера про Восточный Берлин из параллельной реальности
Небольшая команда разработчиков Bleakmill подготовила для нас демоверсию шутера Industria. События этого проекта разворачиваются где-то в параллельной вселенной, в Восточном Берлине перед окончанием Холодной войны.
Главным героем здесь является женщина, которая отправилась на поиски коллеги по работе. Полная версия игры будет выпущена только в будущем году. А пока нам предлагают отправиться прямо в ту ночь, когда пала Берлинская стена.
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Демоверсию можно скачать тут, она будет доступна только до 22 июня.
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