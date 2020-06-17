Небольшая команда разработчиков Bleakmill подготовила для нас демоверсию шутера Industria. События этого проекта разворачиваются где-то в параллельной вселенной, в Восточном Берлине перед окончанием Холодной войны.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Главным героем здесь является женщина, которая отправилась на поиски коллеги по работе. Полная версия игры будет выпущена только в будущем году. А пока нам предлагают отправиться прямо в ту ночь, когда пала Берлинская стена.

реклама

Демоверсию можно скачать тут, она будет доступна только до 22 июня.