Ubisoft решила, что имеет смысл снова предоставить всем желающим возможность ознакомиться с Assassin’s Creed Origins, поэтому на грядущий уик-энд — с 19 июня, 16:00 по московскому времени и до 21 июня, 23:00 по московскому времени — в игре пройдёт акция выходных бесплатного доступа.

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Как обычно в подобных акциях, весь игровой прогресс, достигнутый во время бесплатных выходных, сохранится, поэтому после гипотетической покупки полной версии игры вам не придётся начинать прохождение с нуля.

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Стоит напомнить, что сейчас Ubisoft готовит к релизу Assassin’s Creed Valhalla про викингов и их сражения с англичанами, подробнее о которой можно почитать в наших редакционных материалах. По плану, игра выйдет в конце этого года.