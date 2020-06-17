На этой неделе в Assassin’s Creed Origins пройдут выходные бесплатного доступа
Ubisoft решила, что имеет смысл снова предоставить всем желающим возможность ознакомиться с Assassin’s Creed Origins, поэтому на грядущий уик-энд — с 19 июня, 16:00 по московскому времени и до 21 июня, 23:00 по московскому времени — в игре пройдёт акция выходных бесплатного доступа.
Как обычно в подобных акциях, весь игровой прогресс, достигнутый во время бесплатных выходных, сохранится, поэтому после гипотетической покупки полной версии игры вам не придётся начинать прохождение с нуля.
рекламаУже сейчас в Uplay можно предварительно загрузить ознакомительную версию. Также Assassin’s Creed Origins можно приобрести с огромной 80-процентной скидкой, или за 399 рублей вместо номинальных 1 999 рублей.
Стоит напомнить, что сейчас Ubisoft готовит к релизу Assassin’s Creed Valhalla про викингов и их сражения с англичанами, подробнее о которой можно почитать в наших редакционных материалах. По плану, игра выйдет в конце этого года.
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