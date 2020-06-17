Разработчики из Lightbulb Crew совместно с Focus Home Interactive представили трейлер Othercide — необычной тактической игры с очень мрачной атмосферой и оригинальным визуальным стилем. Нам показали, как тут проходят сражения — с динамической шкалой времени, которая позволяет планировать действия на несколько шагов вперёд.

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В центре действия Othercide находятся так называемые Дочери. Честно говоря, природа их возникновения довольно запутанная, но за всем этим стоит некий древний воин, имя которого вы забудете через 1 минуту.

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Разработчики необычной тактики обещают удивить нас не только уникальным стилем, но и глубоким сюжетом. Так ли это на самом деле — узнаем уже 28 июля. Именно тогда игра выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4. Пользователи Steam могут оформить предзаказ — 1104 рубля за игру со скидкой 10%.