Энтузиасты создали для Command & Conquer Remastered Collection уже более двух тысяч модификаций
В начале июня в продажу в составе сборника поступили долгожданные ремастеры Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. Сборник практически сразу выбился в лидеры продаж и обрадовал высоким «онлайном». Как выяснилось, облагороженные версии культовых стратегических игр пользуются спросом не только среди простых игроков, но и среди любителей мастерить различные модификации.
Как сообщили разработчики в официальном Twitter, для Command & Conquer Remastered Collection создано уже более двух тысяч модификаций. Важно отметить, что сообщение разработчиков датировано пятнадцатым июня, и за прошедшие двое суток число модификаций для игры увеличилось ещё на тысячу.
рекламаПользователи подготовили самые разные модификации — от дополнительных уровней масштабирования до функций из разряда «качество жизни», например, знаменитый «A-клик», приказывающий отряду по мере движения вступать в бой со встреченными противниками.
Немалую роль в столь высокой моддерской активности сыграла публикация компанией Electronic Arts исходных кодов обоих ремастеров, благодаря чему пользователи могут не только создавать небольшие моды, но даже проектировать полноценные игры и новые режимы.
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