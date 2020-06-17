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Энтузиасты создали для Command & Conquer Remastered Collection уже более двух тысяч модификаций

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В начале июня в продажу в составе сборника поступили долгожданные ремастеры Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. Сборник практически сразу выбился в лидеры продаж и обрадовал высоким «онлайном». Как выяснилось, облагороженные версии культовых стратегических игр пользуются спросом не только среди простых игроков, но и среди любителей мастерить различные модификации.

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Как сообщили разработчики в официальном Twitter, для Command & Conquer Remastered Collection создано уже более двух тысяч модификаций. Важно отметить, что сообщение разработчиков датировано пятнадцатым июня, и за прошедшие двое суток число модификаций для игры увеличилось ещё на тысячу.

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Пользователи подготовили самые разные модификации — от дополнительных уровней масштабирования до функций из разряда «качество жизни», например, знаменитый «A-клик», приказывающий отряду по мере движения вступать в бой со встреченными противниками.

Немалую роль в столь высокой моддерской активности сыграла публикация компанией Electronic Arts исходных кодов обоих ремастеров, благодаря чему пользователи могут не только создавать небольшие моды, но даже проектировать полноценные игры и новые режимы.

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electronic arts petroglyph command & conquer red alert command & conquer tiberian dawn
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