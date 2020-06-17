Многопользовательский «выживач» Conan Exiles существует в Steam с начала 2017 года, куда он впервые попал по программе раннего доступа. Финальная версия проекта вышла в мае 2018-го и с тех пор вполне успешно развивается. Вчера вечером для Conan Exiles вышло крупное обновление, которое, с одной стороны, убрало из игры ненавистную многими систему DRM-защиты Denuvo, а с другой стороны, неудачно добавило систему Funcom Live Services.

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Как пишут игроки, после обновления многие из них потеряли возможность подключиться к серверам Conan Exiles; кроме того, Funcom Live Services «поломала» браузер сервиров и лишила проект оффлайнового режима.

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Разработчики отреагировали на жалобы и пообещали исправить ошибки так скоро, насколько это возможно. Вероятно, к моменту прочтения вами данной заметки проблемы уже решены.