Вышедший весной прошлого года кооперативный экшен Generation Zero, действие которой разворачивается в обезлюдевшей Швеции 1980-х годов, получил сдержанные пользовательские оценки, однако разработчики следуют ранее установленному плану и снабжают проект новым контентом. Так, уже на следующей неделе, 23 июня, Generation Zero пополнится вторым по счёту контентным дополнением под названием FNIX Rising.

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По сюжету дополнения, 1989 год подходит к концу, однако борьба оставшихся людей за выживание ещё далека от завершения; более того, злобные машины уже начали обосновываться на захваченных территориях, сильнее снижая шансы нашей небольшой группы выживших отыскать таких же братьев по несчастью.

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В FNIX Rising нас ждёт десяток новых главных заданий, ещё десяток второстепенных заданий и новые неигровые персонажи. Также появится жнец класса «Апокалипсис», чьё название говорит само за себя.