Кооперативный боевик Generation Zero на следующей неделе получит дополнение с новыми заданиями и NPC
Вышедший весной прошлого года кооперативный экшен Generation Zero, действие которой разворачивается в обезлюдевшей Швеции 1980-х годов, получил сдержанные пользовательские оценки, однако разработчики следуют ранее установленному плану и снабжают проект новым контентом. Так, уже на следующей неделе, 23 июня, Generation Zero пополнится вторым по счёту контентным дополнением под названием FNIX Rising.
По сюжету дополнения, 1989 год подходит к концу, однако борьба оставшихся людей за выживание ещё далека от завершения; более того, злобные машины уже начали обосновываться на захваченных территориях, сильнее снижая шансы нашей небольшой группы выживших отыскать таких же братьев по несчастью.
реклама
В FNIX Rising нас ждёт десяток новых главных заданий, ещё десяток второстепенных заданий и новые неигровые персонажи. Также появится жнец класса «Апокалипсис», чьё название говорит само за себя.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила