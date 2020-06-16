Компания CD Projekt (не путать со студией CD Projekt RED, являющейся её частью) решила напомнить о существовании системы GOG Galaxy 2.0, которую игровое сообщество уже окрестило «царь-лончером» или «одним лончером, чтобы править всеми». А чтобы завладеть нашим вниманием к теме, компания решила преподнести всем хороший подарок, а именно — культовую The Witcher 3 Wild Hunt.

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Впрочем, здесь кроется неплохой такой «кликбейт» от CD Projekt. Подарочную версию третьего «Ведьмака» в сервисе GOG можно будет получить только в том случае, если вы установите клиент GOG Galaxy 2.0 и свяжете его с платформой/магазином, на котором у вас уже имеется купленная The Witcher 3 Wild Hunt. Просто так The Witcher 3, без условий, как, например, недавно произошло с Hitman Absolution, вам никто не подарит.

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Также есть пара нюансов с раздачей конкретных версий игры: обладатели базовой The Witcher 3 получат аналогичную базовую версию в GOG, при наличии издания «Игра года» вы также получите издание «Игра года» в GOG, а вот если вы покупали дополнения для игры отдельно, то подарочная копия будет лишь базовой. Если у вас уже есть The Witcher 3 в GOG, то в рамках акции вам достанется подарочный код (видимо, его можно будет передать другу).

Сама акция продлится до 23 июня.