10 минут геймплея вдохновлённой Dark Souls ролевой игры Mortal Shell
После полноценной презентации в рамках IGN Summer of Gaming на просторах YouTube появился ещё один видеоролик с игровым процессом Mortal Shell — ролевой игры, разработчики которой сразу и всегда говорили, что вдохновлялись «соулсами». В нижеуказанном видео показан новый класс, которые здесь именуют оболочками, отличающийся способностью быстро уходить из-под удара противника.
По плану, релиз Mortal Shell состоится в этом году; пока без конкретики. А если очень не терпится опробовать новинку, то третьего июля стартует недельный этап бета-тестирования. По объёму контента оно будет сильно ограничено, но это лучше, чем ничего.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила