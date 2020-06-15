После полноценной презентации в рамках IGN Summer of Gaming на просторах YouTube появился ещё один видеоролик с игровым процессом Mortal Shell — ролевой игры, разработчики которой сразу и всегда говорили, что вдохновлялись «соулсами». В нижеуказанном видео показан новый класс, которые здесь именуют оболочками, отличающийся способностью быстро уходить из-под удара противника.

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По плану, релиз Mortal Shell состоится в этом году; пока без конкретики. А если очень не терпится опробовать новинку, то третьего июля стартует недельный этап бета-тестирования. По объёму контента оно будет сильно ограничено, но это лучше, чем ничего.

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